Germania, Khedira provocato da un giornalista svedese

"Ciao, sono Ludwig, un giornalista svedese e ho qui delle carte d'imbarco per te e i tuoi compagni, visto che se perdete sabato contro la Svezia, dovrete già imboccare la strada verso casa". La provocazione, con tono oltretutto serissimo, arriva dall'inviato di Expressen TV ed è diretta a Sami Khedira. Il centrocampista della Germania, tra i peggiori in campo contro il Messico e sostituito da Löw, non incassa. Anzi, rilancia: "No, grazie", è la sua replica.



"Non ne abbiamo bisogno, non torneremo a casa - continua Khedira -. Abbiamo cominciato male, ma siamo convinti che possiamo vincere questa partita". Il giornalista insiste: "Magari ne avrete bisogno dopo". E lo juventino risponde ancora a tono: "Lo faremo il 16 luglio". Domenica 15 c'è la finale del Mondiale e la sconfitta col Messico non ha tolto certezze ai tedeschi campioni del mondo.