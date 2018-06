Germania, Khedira: "Dopo il primo anno alla Juventus volevo smettere"

Sami Khedira è uno dei pilastri della Germania che ai Mondiali 2018 dovrà confermare il titolo vinto in Brasile quattro anni fa. E pensare che avrebbe potuto non essere in Russia in questi giorni: "Sì, tre anni fa ho pensato al ritiro. Dopo la prima annata con la Juventus non ero contento, non mi sentivo di poter stare tra i migliori. Troppi infortuni, stanchezza mentale. Dovevo decidere se far parte dei migliori al mondo o se tirarmi fuori" le parole alla Gazzetta dello Sport.



Il centrocampista spiega come ha superato quel momento: "Ne sono uscito ricominciando da capo con un staff personale, specialisti che curano molti aspetti, forza, movimento, alimentazione. Ho investito su me stesso, sono tornato come volevo".



Così Khedira sul rivale più pericoloso al Mondiale: "La Spagna, perché su una base solida ha introdotto molti giovani di talento. Difesa attenta, un bravissimo portiere, il centrocampo sa gestire il pallone e le partite, e in avanti è incredibilmente forte".



Infine, sulla mancata partecipazione dell'Italia: "Dopo la partita con la Svezia ero triste anch eio quanto i miei compagni nello spogliatoio della Juve. Soprattutto per Buffon, che ha perso il sesto storico Mondiale. E poi per gli altri: Barzagli, Chiellini... e non solo i bianconeri, anche per De Rossi per citarne uno".