Germania, Ballack esultò: "Italia fuori, noi campioni..."

Poco prima della partita Michael, ex fuoriclasse tedesco, ha postato una foto del 2002: 16 anni fa un suo gol in semifinale fece fuori i padroni di casa della. Voleva essere di buon auspicio, non ha portato granché fortuna, anche perché questa nazionale, per quanto campione del mondo in carica, un Ballack in rosa non l'aveva.Qualche mese fa, il 13 novembre 2017, Ballack fece un altro post, esultando per l'contro la Svezia.", si era chiesto quasi retoricamente, ricordando le tante sconfitte dei tedeschi contro gli Azzurri al Mondiale, tra cui quella del 2006. Il web ha rilanciato quel tweet, forse Ballack non sarà fiero di quella previsione completamente errata e politicamente scorretta.