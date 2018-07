Francia, Varane uomo delle finali: ne ha vinte 10 su 10

All'Europeo del 2016 la Francia aveva un uomo in meno e forse, al momento del gol di Eder che spezzò i sogni di un paese intero, nessuno ci fece caso: Raphael Varane. Il difensore saltò la competizione per infortunio: a 23 anni era già un titolare del Real Madrid, non ancora un pilastro della nazionale. Oggi è semplicemente l'invincibile, perché con lui in campo, se vai in finale, il risultato è garantito. 10 su 10, en-plein.



Ovviamente il bottino pieno l'ha centrato interamente con la "camiseta blanca": la sua striscia comincia con la finale di Coppa del Re del 2014 contro il Barcellona, quando mise piede i campo per un minuto entrando al posto di Benzema sul 2-1, e prosegue con Champions e Mondiale per club dello stesso anno. Poi il filotto è ripreso nel 2016, con Supercoppa europea e un altro Mondiale per club, infine sono arrivati altri 4 trofei nel 2017 e la Champions lo scorso maggio.



Se gioca Varane, fosse anche solo per qualche secondo, la sua squadra vince: ma chiamarlo semplicemente amuleto è riduttivo. Il gol all'Uruguay e la soldità difensiva della Francia dicono che Varane è un campione, non a caso gioca nel Real Madrid, la squadra più forte del pianeta. E ora ha la possibilità di diventare campione del mondo anche in nazionale. La Croazia è avvisata: lui in finale non perde mai.