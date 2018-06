Francia, Pogba: "Potrebbe essere il mio ultimo Mondiale"

Paul Pogba in conferenza stampa prima del match contro la Danimarca, la Francia è già agli ottavi e - nonostante il match sia decisivo per il primo posto nel girone - l'aria è distesa: “Qui abbiamo un bel gruppo, viviamo bene. Ballo, canto e gioco a Football Manager. Per questo non mi annoio anche se mi manca tanto Evra, non c'è nessuno come lui fuori e dentro al campo".



Il centrocampista del Manchester United rimane nel mirino della critica: “Ormai ci sono quasi abituato, quella che mi ha fatto più male è stata quella legata al mio prezzo. Ma più si parla di me e più mi amo". L'importante è non toccare Griezmann: "Se non segna durante una partita non lo si deve prendere di mira. Lui fa il suo lavoro difensivo, ha le sue qualità”.



Tanti complimenti per Mbappé: "Giocatore di talento, ci aspettiamo molto da lui. Anzi, pensiamo che debba segnare ogni partita tre gol. Sta progredendo, lavora per mettere a tacere chi lo critica”. Infine, un po' di realismo: “Potrebbe anche essere il mio ultimo Mondiale: non sappiamo cosa può accadere in quattro anni. Forse non sarò chiamato, forse non sarò in forma, forse ci saranno giocatori migliori di me. È la mia seconda Coppa del Mondo, sto realizzando un sogno, ma spero di fare di più. E voglio vincere”.