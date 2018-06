Francia, Mbappé va k.o.: "Nulla di grave, lasciate stare Rami"

Sospiro di sollievo per la Francia dopo la paura. Kylian Mbappé, talento molto atteso in Russia, ha lasciato l'allenamento ed è tornato scuro in volto nello spogliatoio, dopo un duro contatto con il difensore Adil Rami, che lo ha colpito alla caviglia sinistra.



Je vais bien, c’est juste un coup donc ce n’est pas grave mais merci pour vos messages 😜



PS: Et laissez mon ami @Rami13officiel c’était pas méchant pic.twitter.com/sygabBFXSd — Kylian Mbappé (@KMbappe) 12 giugno 2018

La punta, anche se è uscita dal campo molto dolorante. Lo staff medico dei Bleus è ottimista sulle condizioni fisiche dell'attaccante del Psg, visto che alla sfida d'esordio contro l'mancano ancora quattro giorni (sabato alle 12)."Sto bene, è solo una botta, nulla di grave, ma vi ringrazio per i messaggi - ha scritto Mbappé su Twitter - Lasciate stare il mio amico Rami. Non ha fatto nulla di male".Il ctincrocia le dita insieme a tutti i tifosi transalpini e spera di poter contare sul 19enne che in questa stagione ha realizzato 21 gol in 44 partite.