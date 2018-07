Francia, Mbappé è "solo" quasi come Bolt: ha corso a 32,4 km/h!

Kylian Mbappé si prende la scena mondiale a 19 anni. Con Leo Messi e Cristiano Ronaldo eliminati, la nuova stella del firmamento calcistico è l'attaccante del Psg costato 180 milioni quando era appena maggiorenne: pochi giorni fa Roberto Mancini, con l'intenzione di ridare entusiasmo all'Italia, ricordò che il giocatore nei quarti di Champions 2017 non toccò palla contro la Juve, spiegando che i fenomeni possono nascere da un momento all'altro. Al di là del giudizio più o meno severo su quella prova, Mbappé volò da Monaco a Parigi per una cifra record, inferiore solo a quella di Neymar, e poco più di un anno dopo, è diventato il secondo giocatore più giovane della storia a segnare una doppietta nella fase a eliminazione diretta di un Mondiale.



Fenomeno, insomma, lo è già almeno un po' e le sue fiammate contro l'Argentina ne sono la dimostrazione. Però non bisogna esagerare, in tutti i sensi, non solo con i complimenti. Subito dopo il suo show, l'Ansa aveva diffuso la notizia che Mbappé aveva toccato i 38 km/h nell'azione che ha portato al rigore dell'1-0: la rilevazione ufficiale della Fifa, invece, ha stabilito che la velocità massima raggiunta dall'attaccante è di 32,4 km/h. Tanto, tantissimo, soprattutto con la palla più o meno tra i piedi, ma inferiore alla media di 37,58 km/h toccata da Bolt quando battè il record dei 100 metri (9"58). Una precisazione che non toglie nulla al valore di Mbappé: del resto lui deve far gol, non correre più veloce del Fulmine.