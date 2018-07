Francia, Mbappé dona in beneficenza il bonus Mondiali

Detto, fatto. L'Equipe conferma che Kylian Mbappé donerà in beneficenza la somma ottenuta dalla Federcalcio francese per la vittoria nei Mondiali 2018 in Russia: sono circa 500.000 euro che l'attaccante darà all'organizzazione Premiers de Cordee che aiuta i disabili e i bimbi malati con programmi sportivi gratuiti. Secondo Sports Illustrated il calcolo della cifra complessiva deriva dall'aver guadagnato 22.500 dollari circa per ogni partita giocata più il bonus da 350.000 dollare per la vittoria in finale contro la Croazia.