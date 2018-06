Francia, ma allora era un biscotto?

21:00 Hernandez: "Il pubblico fischaiva"

Lucas Hernandez, difensore della Francia sostituito per un problema ai flessori, ha spiegato così lo 0-0 con la Danimarca: "Sapevamo che il primo tempo sarebbe stato decisivo. Se nessuno avesse concesso gol, a entrambe andava bene il pari. Negli ultimi minuti il pubblico fischiava, è nrmale, perché vogliono vedere lo spettacolo e noi non l'abbiamo dato".

20:30 Deschamps: "Altro che non-partita..."

In Francia l'hanno chiamato "non-match", in Italia e sui social la definizione di "biscotto" è sembrata la pèiù appropriata. Ma Didier Deschamps, dopo lo 0-0 tra Francia e Danimarca che ha portato entrambe le nazionali agli ottavi, reagisce così: "L'obiettivo è raggiunto ed è la cosa più importante. Ma non è stata una 'non-partita', Forse alla fine, perché la Danimarca si è acconentata dello 0-0 che le avrebbe assicurato la qualicazione. Anche se si sono difesi bene, noi abbiamo avuto 7-8 occasioni per far gol. Noi non dovevamo prendere rischi inutili".

20:00 Germania, la carica di Löw

"Andare in campo pensando a Messico-Svezia sarebbe un errore". Joachim Löw presenta così la sfida della Germania contro la Corea del Sud. "Non so quali siano le nostre possibilità di vittoria domani, ma noi dovremo concentrarci solo su noi stessi, sui tre punti e sui gol. Dopo il match perduto contro il Messico non c'era un buon clima e sentivamo la pressione - ha ammesso il c.t. tedesco - però dopo la vittoria contro la Svezia è andata meglio. Certamente non siamo euforici, ma consapevoli di dover continuare a lavorare per qualificarsi, però quella vittoria ci ha dato morale". Con la Corea non ci saranno invece Rudy, operato al naso, nè lo squalificato Boateng, mentre Loew recupera Hummels ("Domani giocherà").

19:10 Islanda-Croazia, le formazioni ufficiali

19:00 Nigeria-Argentina, le formazioni ufficiali

17:30 Brasile, Tite: "Giocheranno gli stessi"

Zero sorprese nel Brasile che domani si gioca a Mosca contro la Serbia il passaggio agli ottavi: "Giocheranno gli stessi", fa sapere il ct alla vigilia del match confermando l'undici che ha battuto, non senza fatica, il Costa Rica venerdì scorso: Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Paulinho, Philippe Coutinho, Willian e Neymar; Gabriel Jesus. "Conosciamo le caratteristiche della Serbia - ha detto Tite - le loro qualità nel gioco aereo, ma anche l'ottima tecnica individuale. E' una squadra che ha giocatori di alto livello ma noi abbiamo una squadra in grado di neutralizzarli: dovremo tenerli lontano dall'area, cercando di essere 'corti', sappiamo che hanno più centimetri di noi ma non possiamo farci nulla", ha aggiunto il ct spiegando poi che Neymar "sta proseguendo nella fase di recupero. Lui è molto dotato fisicamente, è fuori dagli standard normali, altrimenti non sarebbe stato qui. Contro la Croazia, quando ha segnato, gli ho detto che doveva stare calmo. Forse dopo un'altra partita sarà in piena forma. Comunque non è lui responsabile del successo o del fallimento del Brasile, qui siamo tutti responsabili". Quando gli chiedono quale avversario vorrebbe eventualmente incontrare agli ottavi, Tite glissa: "Non dobbiamo pensarci, adesso il nostro obiettivo è il match di domani. Serve calma, calma - ripete due volte - perchè abbiamo una grossa responsabilità e la Serbia è una rivale di grande qualità".

16:00 L'Albania si mobilita per le multe a Xhaka e Shaqiri

Il primo ministro albanese ha aperto un conto bancario per consentire di offrire un "contributo simbolico" e pagare le multe imposte dalla Fifa ai due giocatori svizzeri di origine albanesi Granit Xhaka e Xherdan Shaqiri. "Non avere paura dell'aquila" è il nome del conto aperto oggi presso la Raiffeisen Bank dal primo ministro Edi Rama, con l'esortazione agli albanesi "a pagare l'assurda multa della Fifa" per punire i due giocatori che dopo aver segnato contro la Serbia hanno mimato con le mani l'aquila a due teste, simbolo nazionale albanese. I giocatori sono di etnia kosovara, ex provincia serba che ha dichiarato l'indipendenza nel 2008. La Serbia non riconosce quell'indipendenza. La Fifa ha multato Xhaka e Shaqiri di 10.000 franchi svizzeri ciascuno per comportamento antisportivo. Rama ha scritto sulla sua pagina Facebook che il conto bancario rappresenta un gesto di "ringraziamento e gratitudine verso i due calciatori che hanno dato a milioni di albanesi in una gioia sportiva". In meno di 24 ore, secondo i media a Pristina, sono stati già raccolti 16 mila dollari, e gli organizzatori dell'iniziativa hanno fatto sapere che doneranno il denaro raccolto in beneficenza nel caso la Federcalcio svizzera dovesse rifiutarlo.

15:10 svezia, il ct: "germania, condotta schifosa"

La Svezia ancora arrabbiata per il comportamento della Germania dopo il gol al 95' di Kroos: "Solo una persona emotivamente morta non avrebbe reagito a quella provocazione da parte della panchina tedesca. C'è stata una condotta schifosa e antisportiva, non lecita" le parole del ct Andersson. Questo l'approccio alla gara contro il Messico: "Hanno fatto davvero una grande prova contro la Germania. Abbiamo grande rispetto per loro, li abbiamo seguiti: sono veloci e anche ben dotati tecnicamente. Hanno giocato e vinto due partite molto bene".

14:55 AUSTRALIA-PERù, FORMAZIONI UFFICIALI

14:50 DANIMARCA-FRANCIA, FORMAZIONI UFFICIALI

13:30 Belgio, Lukaku non si allena

L'attaccante Romelu Lukaku oggi non si è allenato: il goleador del Belgio (quattro reti) deve recuperare da un colpo alla caviglia sinistra rimediato contro la Tunisia. E' rimasto a riposo ma le sue condizioni non preoccupano il ct Roberto Martinez che conta di averlo a disposizione per la prossima partita, quella che vedrà i 'diavoli rossi' affrontare l'Inghilterra.

12:25 MAROCCO, AMRABAT PROTESTA CONTRO LA VAR

11:20 LA FIFA AVVERTE L'INGHILTERRA

Monito della Fifa alla Federcalcio inglese: neppure il clima di generale euforia che ha contagiato i tifosi inglesi potrà giustificare cori offensivi di natura politica contro altre nazioni. Fiumi di birra, pub presi d'assalto, entusiasmo alle stelle in Inghilterra dopo le prime due uscite dei Tre Leoni in Russia. Ma oltre ad inneggiare a Kane e compagni, sempre più di frequente i supporter di Sua maestà si uniscono in canti politici, di discriminazione territoriale. L'ultima partita della fase a gironi, quella in programma giovedì 28 al Kaliningrad Stadium contro il Belgio, è già stato ribattezzato il derby della Brexit, per le tensioni politiche tra Londra e Bruxelles. Il timore fondato da parte degli osservatori è che i tifosi possano sfruttare l'occasione per inneggiare cori ingiuriosi contro l'Unione Europea. Già nelle precedenti partite una parte, per la verità minoritaria, dei tifosi dell'Inghilterra presenti negli stati, ha intonato simili canti: "Al diavolo l'Europa, noi tutti abbiamo votato per l'uscita". Con esplicito riferimento al referendum di due anni fa che ha sancito la Brexit. Secondo le norme Fifa, le federazioni sono perseguibili per responsabilità oggettiva qualora i propri tifosi si rendano protagonista di comportamenti impropri, di violenze fisiche o verbali. Da qui l'avvertimento della Fifa alla Fa, che ora rischia multe salatissime

10:50 ALISSON: "SONO UN DIFENSORE"

Intervista di Repubblica ad Alisson: "Sono un gio-ca-to-re. Capito? Uno degli undici, quando si fa la conta. Non quello che si aggiunge, non dieci più uno. Non mi considero l’ultimo baluardo, quello che sta in porta fermo ad aspettare. Gioco da difensore, partecipo, cerco di fare presenza sugli attaccanti, partecipo al gioco. Li tocco". Deve la sua evoluzione "a Taffarel, allenatore dei portieri del Brasile, che stimo molto come uomo e al preparatore Marco Savorani, che nella Roma ha finalizzato le mie caratteristiche. Si è messo dietro la porta e mi ha dato i consigli. Un conto è lavorare con i piedi, un altro è mettersi a disposizione delle necessità della squadra. Indirizzare i tiri dove serve".

09:45 kakà: "in finale brasile-belgio"

Kakà sui Mondiali alla Gazzetta dello Sport: "Vedo molta qualità. Il Belgio nelle prime 2 gare ha giocato un calcio splendido, molto spettacolare. Mi è piaciuta la Francia, la Germania ha avuto difficoltà, ha sofferto ma è sempre lì e si riprende sempre contando sul suo gioco. E’ pericolosa. E poi ho visto un buon Portogallo, e la solita Spagna”. Sulla finale da sogno “Non so quali incroci siano possibili, ma mi piacerebbe molto una finale del mio Brasile col Belgio, o magari la Francia. Sarebbe molto spettacolare”.

09:00 CROAZIA, SUKER: "MODRIC LEADER FANTASTICO"

Davor Suker parla della Croazia alla Gazzetta dello Sport: "Siamo alla decima fase finale nelle ultime dodici grandi competizioni e per noi è fondamentale, serve a finanziare i nostri programmi di sviluppo. Poi hai bisogno di fortuna perché nasca un Modric. Luka è il migliore perché rende migliore chiunque gli stia intorno. È un leader, gioca sempre al 100% e gli dei del calcio lo hanno ricompensato con quel fantastico gol". Poi, sul ct Dalic: "È un grande comunicatore, è molto umile e lavora duro. Lo abbiamo scelto in un momento difficile e lui ha ribaltato la squadra molto in fretta. Ha dato fiducia ai giocatori perché trasmette vibrazioni positive, parla individualmente e ha feeling con la tattica. È stata una grande soluzione"

08:00 IL PROGRAMMA DI OGGI

