Francia, Deschamps: "Zidane è libero? Io rimango sereno"

Didier Deschamps, alla vigilia dell'amichevole contro l'Italia a Nizza, risponde con un certo fastidio alle domande sulla scelta di Zidane di lasciare il Real Madrid, una scelta che potrebbe avere ripercussioni anche sulla panchina della Francia.



"Rispetto la sua decisione, è stata la migliore possibile e immagino che abbia riflettuto a lungo. Se ora c'è pressione su di me? Non lo so. Mi conoscete, la mia energia è focalizzata alla Coppa del Mondo. Ci sarà poi un dopo Mondiale e lì si vedrà" sottolinea il ct della Nazionale transalpina.



"Non sarò io a consegnare eventualmente le chiavi della Francia a Zidane - aggiunge Deschamps -, ma il presidente della nostra federazione. Penso che Zizou un giorno diventerà ct ma ora si godrà il meritato riposo con la sua famiglia. Sinceramente, non c'è nulla che possa intaccare la mia serenità".



Sul test con l'Italia: "Sono rimasto sorpreso da come l’Arabia sia partita forte e abbia messo in difficoltà gli azzurri. Poi la squadra di Mancini è venuta fuori alla distanza: immagino che contro di noi avrà diverse motivazioni. Dispiace per l'esclusione dal Mondiale, ma bisogna accettare il verdetto del campo. A noi è successo varie volte".



Infine arrivano parole di grande stima nei confronti di Balotelli: "È un attaccante di alto livello, può fare la differenza, viene da due ottime stagioni, ha segnato tanti. È uno dei migliori centravanti d’Europa".