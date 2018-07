Francia, Deschamps: "Qualcosa di eccezionale"

Non sono molti gli uomini di calcio al mondo che possono vantarsi di aver conquistato la finale di un Mondiale prima da giocatori e poi da allenatori. Didier Deschamps rientra nel'elite dopo aver battuto 1-0 il Belgio: prima di lui ci erano riusciti Beckenbauer, Zagallo e Voeller, lui potrebbe essere il primo a fare en-plein considerando che nel 1998 trionfò a Parigi contro il Brasile.



"È qualcosa di eccezionale - ha detto il c.t. della Francia -. Sono davvero felice per i miei giocatori, sono giovani ma hanno carattere e mentalità. Oggi è stato difficile contro una squadra molto buona come il Belgio, ma questo traguardo è positivo per noi. Le finali però vanno vinte, non abbiamo ancora superato la delusione di due anni fa (la sconfitta col Portogallo all'ultimo atto di Euro 2016, n.d.r.)".