Francia, Deschamps: "La Croazia ha grande esperienza"

Didier Deschamps è pronto per la sua prima finale Mondiale da allenatore dopo averne vinta una da giocatore (nel 1998): "Per un professionista non c'è niente di più bello, di più forte di poter disputare questa partita". Per il ct della Francia la chiave per vincere domani contro la Croazia di Dalic sarà un equilibrio tra "sicurezza, serenità e concentrazione".



La sconfitta nella finale dell'Europeo 2016 dovrà invece servire da lezione alla squadra: "Nove giocatori della nazionale erano all'ultimo Europeo e sanno come è andata a finire. ​Quell'esperienza ci serve da lezione, solo attraversando una situazione difficile si ha la possibilità di migliorare".



"Sappiamo che nella Croazia ci sono giocatori con grande esperienza di club mentre la nostra è una squadra giovane - mette in guardia Deschamps - Ma durante il torneo abbiamo più volte dimostrato di poter battere squadre con più esperienza di noi". Chiusura dedicata a Modric: "Un giocatore con un'enorme intelligenza di gioco, con una grande influenza sulla sua squadra"