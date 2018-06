Mondiali 2018, Danimarca-Francia 0-0: festa per due

Tutto come previsto. La Francia chiude al primo posto del gruppo C con 7 punti dopo il pareggio a reti inviolate (il primo del Mondiale) contro la Danimarca, che passa come seconda. Ora le due squadre si metteranno davanti alla tv per conoscere i nomi dei loro avversari negli ottavi di finale (nel girone D sono in corsa ancora Nigeria, Argentina e Islanda, con la Croazia già sicura del passaggio del turno ma non del primato). Il Perù saluta la competizione con una vittoria relegando l'Australia in ultima posizione.



DANIMARCA-FRANCIA

I transalpini, privi in avvio di 5 titolari (Loris, Umtiti, Pogba, Matuidi e Mabppé) tenuti a riposo da Deschamps, prova a fare la gara ma non costruisce azioni pericolose perché il giro palla è lento e prevedibile e favorisce la fase difensiva dei danesi, attentissimi e ben disposti in campo. La squadra di Hareide chiude tutte le vie di passaggio e in ripartenza rischia di fare male ai Bleus: Eriksen viene chiuso in extremis da Mandanda e Hernandez. Nel secondo tempo, dopo alcuni tentativi rivali, la Francia si sveglia dal torpore: il neoentrato Fekir colpisce l'esterno della rete e poi costringe Schmeichel a un intervento non facile. Finisce 0-0.



AUSTRALIA-PERU'

I biancorossi al 18' sbloccano il match: cross di Guerrero e perfetto destro al volo di Carrillo che si infila all'angolino e non lascia scampo a Ryan (prima storica rete della Nazionale al Mondiale). I Soocceroos rispondono rabbiosamente andando a un passo dal pari: Rogic conclude a rete dopo uno splendido dribblinga ma trova sulla sua strada Gallese. Quindi Rmos e Santamaria intervengono provvidenzialmente su Leckie a un passo dalla linea di porta e salvano i compagni. A inizio ripresa (minuto 50) Guerrero sveste i panni di assist man e raddoppia con una girata di sinistro (deviazione di Milligan) in seguito a un'iniziativa di Cueva. I Canguri non demordono e ci provano fino alla fine ma il risultato resta inalterato.