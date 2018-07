Francia-Croazia, l'intervallo: Deschamps l'ha vinta così

"Cercano Mandzukic, può anche prenderla di testa, ma fate attenzione intorno a lui, non state fermi, pronti a muovervi". La prima indicazione che Didier Deschamps dà alla sua squadra durante l'intervallo della finale mondiale Francia-Croazia è molto semplice: il pericolo sono le sponde dello juventino. Neutralizzati i suoi appoggi, per i Bleus sarebbe stato tutto più semplice e ricordando l'andamento della partita, il c.t. ha avuto ragione, con la Croazia nettamente calata nella ripresa.



