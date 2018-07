Francia-Croazia, contropiede contro possesso palla

Ne resterà soltanto una, dopo 64 partite, distillate in un giorno e un mese, da Russia-Arabia Saudita a Francia-Croazia. Cinque continenti ridotti a uno, a quello vecchio, che per la quarta volta consecutiva terrà sotto chiave nel caveau del calcio europeo la coppa del Mondo. Uruguay e Brasile sono scesi alla terz'ultima fermata accompagnati all'uscita dalla grandeur, mascherata benissimo, della Francia targata Deschamps e dal collettivo del Belgio, riveduto e corretto all'ombra del talento di Hazard e De Bruyne.



Tutti i modelli vanno bene quando sono vincenti anche perchè in nazionale il tempo di preparare schemi, tattiche, tracce di gioco è ridotto all'essenziale, al punto che tra fare il commissario tecnico e il direttore delle risorse umane di un'azienda, la differenza è quasi impercettibile. Meglio quindi affidarsi alle qualità del singolo, del "più campioni hai, più strada percorri", di cui il Real Madrid di Zidane è stato, in ordine cronologico, l'ultimo porta-bandiera.



Contano i principi, l'idea di fondo, difendersi e ripartire nel caso della Francia, lo scenario ideale per consegnare a Mbappè, ettari di campo liberi o da attaccare, al massimo, con l'uno contro uno. Ottimo anche il piano B, in cui i calci da fermo diventano occasioni col sinistro di Griezmann a esaltare i terzi tempi di Varane e Umtiti.



La Croazia non ha un attaccante come Mbappé. Il tempo dell'attacco alla porta di Mandzukic dev'essere breve come contro l'Inghilterra, perchè se si dovesse dilatare, Supermario verrebbe ripreso. E la squadra non può per struttura affidarsi troppo al contropiede anche per le caratteristiche dei suoi due migliori giocatori, Rakitic e Modric, raffinati palleggiatori adatti a un calcio moderno ma riflessivo. Insomma, il possesso-palla sarà della Croazia, la coppa di chi sbaglierà di meno.