Francia-Argentina, Deschamps: "Speriamo di riuscire a neutralizzare Messi"

Nessun dubbio su quale sia il pericolo numero uno. "Messi é Messi. Guardate i suoi numeri, e le sue statistiche. Spero che riusciremo a neutralizzarlo, ma sappiamo che lui può fare la differenza anche in spazi ristretti". Domani cominciano gli ottavi di finale del Mondiale ed è già supersfida, a Kazan per Francia-Argentina (diretta tv esclusiva su Canale 5 alle 16).



Così, dopo aver contribuito a stendere la Nigeria, la Pulce 'spaventa' il ct dei Bleus Didier Deschamps: "L'Argentina non è costruita intorno a Messi ma lui comunque ha un grande impatto, basti pensare a quanti gol ha fatto e al fatto che, in un attimo, può decidere una partita. Ma l'Argentina è anche esperienza e ha lo stile sudamericano, sono dei guerrieri. Vedremo di capire domani come sta Leo, e ovviamente cercheremo di rendergli la vita difficile".



Il numero 10 dell'Albiceleste preoccupa anche il portiere dei francesi Hugo Lloris: "Messi è unico, non può essere paragonato ad altri, pensate a cosa fa nel Barcellona. Ma lo abbiamo studiato e ci siamo preparati bene per affrontarlo. Per vincere dovremo fare una grande performance".