Egitto, Salah: "Spero di esserci con l'Uruguay. Sergio Ramos mi fa ridere"

Salah non dimentica e replica per le rime a Sergio Ramos. "Ha detto che avrei potuto giocare il secondo tempo della finale di Champions? Va sempre bene quando uno prima ti fa piangere e poi ti fa ridere. Forse può anche dirmi se sarò pronto per il Mondiale?" le parole dell'attaccante dell'Egitto, infortunatosi alla spalla sinistra contro il Real dopo uno scontro con il capitano dei Blancos, in un'intervista a Marca.



La punta del Liverpool quindi rivela: "Ramos, mi ha mandato un messaggio, è vero. Ma non gli ho mai detto che stavo bene (come invece sostenuto dallo spagnolo ndr)".



Infine, sulle sue condizioni: "Sto meglio, spero di giocare la prima partita del Mondiale contro l'Uruguay. Dipenderà da come mi sentirò con la gara imminente. L'uscita dal campo a Kiev è stato senza dubbio il peggior momento della carriera, ho pensato di perdere il Mondiale dopo la Champions".