Egitto, Salah recuperato. Cuper: "Giocherà con l'Uruguay"

La notizia è di quelle inattese. "Posso dire che Salah sarà in campo domani contro l'Uruguay". Hector Cuper sorprende tutti alla vigilia dell'esordio mondiale dell'Egitto. L'infortunio alla spalla rimediato nella finale di Champions dall'attaccante del Liverpool è stato evidentemente smaltito: "Si è allenato bene con i compagni, lo farà anche oggi e se non ci saranno imprevisti lo schiererò", ha detto il c.t. dei nordafricani.



"Abbiamo l'entusiasmo e la serietà per poter disputare una partita eccellente. Affronteremo l'Uruguay con un solo obiettivo: vincere. Salah? Si sta avvicinando alla forma atletica migliore, presto sarà al passo con i compagni". Ma intanto andrà comunque in campo: rinunciare alla propria stella era impossibile.