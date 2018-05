Egitto, Salah i Mondiali 2018 sono salvi

L'Egitto non dovrà rinunciare a Mohammed Salah per i Mondiali 2018, lo ha confermato il Ministro dello Sport egiziano dopo le polemiche relative a un caso di sponsor. L'attaccante del Liverpool è infatti testimonial di una compagnia telefonica, la nazionale egiziana è invece sponsorizzata da un'azienda rivale e, secondo l'agente, la Federcalcio locale avrebbe usato l'immagine del giocatore, senza il suo consenso, per pubblicizzare il proprio sponsor.



Una sorta di conflitto d'interesse economico-politico che il procuratore di Salah, Ramy Abbas, ha reso pubblico su Twitter senza risparmiare critiche: "Non siamo stati contattati per una risoluzione! Niente! Completo silenzio! Non sembrano essere interessati. Non sembra importargliene nulla". Ma le cose sono cambiate presto.



"Il caso è stato risolto ai più alti livelli politici": con questa frase una fonte che ha chiesto di rimanere anonima ha commentato gli ultimi sviluppi del caso Salah. Così è intervenuto il Ministro dello Sport Khaled Abdel-Aziz che ha convocato una riunione urgente con la dirigenza della federcalcio locale: "Posso assicurare che aiuteremo Salah ad onorare tutti gli impegni che ha con i suoi sponsor in Inghilterra. Verremo incontro alle richieste del giocatore e del suo agente".

We have not even been contacted for a resolution! Nothing! Complete silence! What's the plan?! We just see more and more billboards and ads coming out which we have never authorised! What effect do they think this is having? A good one?! Anyway, time is of the essence...