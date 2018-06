Egitto, record El Hadary: a 45 anni il più vecchio ai Mondiali

Il nostro Franco Piantanida ci aveva sperato nella rubrica Insalata Russia, Hector Cuper ha deciso che era il momento: Essam El Hadary scenderà in campo da titolare nel match contro l'Arabia Saudita diventando il giocatore più anziano ad un Mondiale con i suoi 45 anni compiuti lo scorso 15 gennaio.



Il portiere classe 1973 (che curiosamente affronterà proprio l'Arabia, Paese dove gioca ora con il club dell'Al-Taawoun) sarebbe il dodicesimo ma l'Egitto sa già di non poter qualificarsi agli ottavi di finale, il ct argentino ha quindi deciso di regalargli la chance di battere il precedente record che apparteneva al colombiano Faryd Mondragon che a Brasile 2014 giocò (come in questo caso, appositamente per battere il primato) a 43 anni.



El Hadary ha dimostrato in campo di non viverla come una semplice passerella: al 40' ha neutralizzato il calcio di rigore ad Al Muwallad, una parata con la mano di richiamo che ha del miracoloso. Niente da fare, invece, sull'altro tiro dal dischetto di Al Faraj.