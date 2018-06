Egitto, Mido perde 37 chili e si 'convoca' per i Mondiali

Mr Cuper I know you are desperate for a striker who can hold up the ball for you on the counter attack!! I scored a goal every two games for Egypt so you can guarantee a goal from me at the Worldcup out of the three games in our group!! pic.twitter.com/rtIKMfSFQv — Mido (@midoahm) 30 maggio 2018

Quando a 16 anni giocava all'Ajax con Zlatan Ibrahimovic era considerato uno dei talenti più promettenti del calcio europeo, poi la carriera di Abdelamid Hossam Ahmed Hussein, in arte Mido, non è però andata esattamente come quella dello svedese. Dopo aver lasciato i Lancieri per aver tirato un paio di forbici proprio a Ibra (che poi disse "Mido è come me, ma peggio"), l'allora idolo dei tifosi egiziani non si è più espresso sui livelli mostrati in Olanda e dopo la breve esperienza a Roma nel 2004/05, fu escluso dalla Nazionale per essere venuto alle mani con l'allora ct durante la Coppa d'Africa 2006 e iniziò un lento declino concluso nel 2013, quando lasciò il calcio per diventare allenatore.

In panchina, dopo un inizio positivo, ha iniziato a collezionare esoneri e dimissioni e presto è rimasto svincolato e ha iniziato a godersi la vita...anche troppo. Dopo il ritiro è arrivato il vertiginoso aumento di peso che a stento lo rendeva riconoscibile, ma ora per Mido è iniziato un nuovo capitolo della sua storia, da atleta quale era: “Ho perso 37 chili! E ne ho altri 15 da smaltire - ha scritto su Twitter - Grazie a tutti quelli che mi ganno criticato, a quelli che mi hanno schernito: hanno cambiato la mia storia e il mio stile di vita aiutandomi a tornare ad aver cura di me stesso. Grazie a chi mi ha aiutato a intraprendere di nuovo il mio viaggio”.

Un viaggio che Mido vorrebbe lo portasse in Russia per giocare i Mondiali dopo la partecipazione nel 1990: "Caro Mister Cuper - ha scherzato l'ex centravanti su Twitter - se è alla disperata ricerca di un attaccante io sono a disposizione, in carriera ho sempre segnato un gol ogni due partite per l’Egitto e quindi al Mondiale almeno una rete la posso garantire”.