Egitto, foto controversa: Salah pensa di lasciare

Mohammed Salah sta pensando di lasciare l'Egitto: secondo un reporter della CNN (che cita fonti vicine al Liverppol), l'attaccante non vuole diventare un simbolo politico dopo l'incontro con il leader ceceno Ramzan Kadyrov. L'Egitto, infatti, da inizio Mondiale ha il ritiro in Cecenia e il leader della regione a sud-ovest della Russia ha nominato Salah cittadino onorario della Repubblica Cecena.



Nel video mostrato dall'agenzia Ruptly, si vede Salah stringere la mano a Kadyrov (che poi su Facebook ha festeggiato l'evento) e farsi apporre una spilla celebrativa sulla maglietta dell'Egitto. Le polemiche sono partite quasi immediatamente poiché il leader ceceno dal 2004 ha soffocato ogni forma di dissenso sottomettendo il movimento separatista che ha combattuto l'esercito russo per quasi due decenni.



Salah non vuole diventare un simbolo politico pro o contro Cecenia, ha accettato l'incontro solo come forma di cortesia, si sente solamente un calciatore e non vuole essere utilizzato per ottenere consensi: da qui la riflessione, anche perché l'Egitto (che domani scenderà in campo contro l'Arabia Saudita) è già eliminato.