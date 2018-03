Dybala, il fratello all'attacco: "Nazionale fatta da dirigenti e giornalisti"

Poche parole, cancellate dal proprio profilo, non dalla memoria del web. Gustavo Dybala, fratello di Paulo, è andato all'attacco su Twitter: "Che peccato, dirigenti e giornalisti hanno costruito la nazionale!!!!!". Il riferimento è chiaro: l'attaccante della Juve non è stato convocato dal c.t. dell'Argentina per le amichevoli contro Italia e Spagna e quella che sembrava un'esclusione temporanea, magari utile per monitorare altri calciatori, è diventata una bocciatura quasi definitiva che porterà quasi certamente la Joya a non giocare il Mondiale quest'estate.



Sampaoli, infatti, è stato chiaro in conferenza stampa: "Pensavamo che Dybala fosse un top player, invece non siamo stati bravi a valorizzarlo in nazionale o lui non si è saputo adattare. Vedremo se confermare i giocatori che ci sono ora o se dovrà tornare". Una mazzata tremenda e inattesa per il giocatore, che si è rivelato decisivo in campionato e in Champions con la Juve, una brutta botta per i suoi fan. E, ovviamente, per il fratello, che poi ha rimosso il tweet in questione, ma ha lasciato altri retweet dello stesso tono...