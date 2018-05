Denuncia miliardaria contro Ramos per il fallo su Salah

In Egitto Sergio Ramos è diventato il 'nemico' numero uno dopo l'intervento falloso su Salah: l'attaccante del Liverpool ha subìto un infortunio alla spalla sinistra e la sua presenza al Mondiale non è ancora certa nonostante abbia già iniziato la fase di recupero.



L'avvocato Bassem Wahba Aha presentato una denuncia alla Fifa contro il difensore del Real Madrid "per aver deliberatamente inflitto danni fisici e psicologici ad un'intera nazione e al suo calciatore più famoso". Il legale ha chiesto un risarcimento da oltre 1 miliardo di euro: il denaro, qualora gli fosse data ragione, verrà devoluto al Long Live Egypt Fund.



Non è questa l'unica iniziativa perché su Change.org sono state aperte due petizioni nelle quali si chiede che il capitano dei blancos sia punito da Uefa e Fifa e sia escluso dal Mondiale in caso di assenza di Salah.