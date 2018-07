Croazia, Perisic in dubbio: problema muscolare alla coscia

Croazia con il fiato sospeso alla vigilia della finale del Mondiale contro la Francia. Il ct Dalic spera di poter contare su Ivan Perisic anche se la presenza dell'ala dell'Inter è a rischio a causa di un problema muscolare alla coscia (due giorni fa il giocatore è stato sottoposto a risonanza magnetica).



Come riferisce la nostra inviata Francesca Benvenuti il 29enne anche oggi ha lavorato in palestra e non è un bel segnale a 24 ore dalla sfida (diretta tv esclusiva domani alle 15 su Canale 5): un preparatore lo sta seguendo personalmente e assiduamente per favorirne il pieno recupero.



L'eventuale assenza di Perisic, finito di nuovo al centro di voci di mercato, sarebbe pesantissima considerato il peso all'interno della Nazionale che sulla carta parte sfavorita.