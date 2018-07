Croazia, Perisic: "Abbiamo dimostrato carattere"

Ivan Perisic si prende il titolo di man of the match e fa festa con la sua Croazia, per la prima volta in una finale mondiale grazie al successo sull'Inghilterra: "È stata una partita molto difficile - spiega l'interista, autore di un gol e di un assist, al sito della Fifa -, sappiamo tutti cosa c'era in palio e quanto è importante una semifinale per un piccolo paese come la Croazia. Abbiamo iniziato lentamente, ma abbiamo mostrato il nostro carattere, proprio come abbiamo fatto nei due precedenti incontri, quando eravamo sotto di un un gol in entrambe le occasioni".



Il c.t. dell'Inghilterra, Gareth Southgate, si lecca le ferite: "Nel primo tempo siamo stati molto bravi e abbiamo avuto delle occasioni, ci siamo persi un po' dopo il loro pareggio, forse in quel momento ci siamo fermati piuttosto che cercare di controllare il gioco. Abbiamo recuperato il controllo nei tempi supplementari, ma gli incontri ad eliminazione diretta concedono margini d'errore molto bassi. Avevamo bisogno di una seconda rete. Purtroppo nella ripresa abbiamo smesso di giocare per una ventina di minuti".