Croazia, Modric: "Per il Mondiale rinuncerei ai titoli vinti con il Real"

"Rinunciare ai trofei conquistati con il Real Madrid per il Mondiale? Lo farei se fosse possibile. La Nazionale rappresenta sempre un qualcosa di superiore, di speciale. Darei tutto per tornare dalla Russia con un grande risultato".



Lukas Modric non ha dubbi e a due giorni dal via della Coppa del Mondo (giovedì alle 17 la sfida inaugurale tra Russia e Arabia Saudita) in un’intervista a Jutarnji list confessa che sarebbe pronto al 'baratto' per alzare il trofeo iridato con la sua Croazia.



La Nazionale di Dalic è inserita nel gruppo D: "Sarà complicato. Affronteremo la Nigeria, l’Islanda e soprattutto l’Argentina. Sono avversari ostici, ma anche noi abbiamo una grande squadra. Sarà necessaria anche un po’ di fortuna”.