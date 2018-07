Croazia, Mandzukic regala maxischermo e birre ai suoi concittadini

Mario Mandzukic fa parlare (bene) di sé anche fuori dal campo. Come riporta Radio Slavonija l'attaccante della Croazia ha voluto fare un doppio regalo agli abitanti della sua città natale, Slavonski Brod.



Il 32enne ha offerto da bere ai suoi concittadini che hanno potuto assistere alla sfida contro la Russia (vinta ai rigori) su un maxischermo (spesa totale di circa 3400 euro). Il tutto potrebbe essere replicato mercoledì quando la nazionale di Dalic affronterà l'Inghilterra in semifinale.



La punta della Juventus la scorsa estate aveva fatto una donazione di 20.000 euro ai vigili del fuoco, impegnati a spegnere gli incendi in Dalmazia: i pompieri lo avevano in seguito ringraziato pubblicamente. Verrebbe dunque da dire a Mandzu: "Bene, bravo, bis".