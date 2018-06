Croazia, Kalinic lascia il ritiro: Mondiale già finito

La prima partita della Croazia ha portato tre punti importanti, ancor di più considerando il pareggio dell'Argentina, ma ha lasciato in eredità anche un problema nello spogliatoio: Nikola Kalinic, già infastidio dal ruolo di comprimario (il titolare è Mandzukic con Rebic nei tre dietro la punta), si sarebbe rifiutato di entrare in campo nei minuti finali della sfida contro la Nigeria e per questo motivo avrebbe già lasciato il ritiro per tornare a casa.



Inizialmente le voci parlavano di una decisione imminente di Dalic ma pare che la rottura per motivi disciplinari sia già avvenuta, tutto sarà comunque chiarito nella conferenza stampa delle 16:15 del ct croato. L'attaccante, già reduce da un'annata stagione difficile con il Milan visti i soli 6 gol in 31 presenze di campionato, concluderebbe così nel peggiore dei modi la stagione calcistica 2017/18.