Croazia, il ct Dalic: "Al momento Rebic è davanti a Perisic"

Pessime notizie per Ivan Perisic in chiave Nazionale. Il ct della Croazia Zlatko Dalic ha voluto infatti mettere in giuardia l'esterno dell'Inter in vista dei Mondiali in Russia (in diretta esclusiva su Mediaset).



L'allenatore ha elogiato la prova di Ante Rebic nell'amichevole disputata contro il Messico: "Ha giocato in maniera fantastica, ora ha scavalcato Perisic. Starà a Perisic scavalcarlo nuovamente".



Allo stato attuale il titolare è dunque l'ex Fiorentina e non l'interista (tornato in anticipo in Italia come Brozovic, Mandzukic e Kalinic), che dovrà cercare di invertire la tendenza a suon di ottime gare in questo finale di stagione nel quale la squadra di Spalletti è impegnata nella lotta Champions.