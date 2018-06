Croazia, Dalic: "Messi impotente contro di noi. Islanda? Devo pensare agli ottavi"

"Siamo stati bravi. Non abbiamo lasciato la possibilità, lo spazio o il tempo a Messi di fare qualcosa con il pallone. Il piano era esattamente quello. E lui si è sentito impotente, il suo linguaggio del corpo lo mostrava chiaramente". Il ct della Croazia Zlatko Dalic usa termini forti nel commentare la grande prestazione dei suoi e soprattutto quella molto deludente del fuoriclasse dell'Argentina.



La Pulce è finita nuovamente nell'occhio del ciclone per non essere stata in grado di trascinare i compagni in un momento decisivo, e certamente le dichiarazioni del tecnico croato, riportate da AFP, mettono ulteriormente il dito nella piaga.



Agli argentini non farà poi piacere un altro annuncio di Dalic: "Vogliamo arrivare primi nel nostro girone, questo è il nostro desiderio e speriamo di riuscirci. Ma in ogni caso contro l’Islanda dovrò pensare agli ottavi di finale. Dobbiamo prenderci cura di noi stessi. Abbiamo quattro o cinque calciatori diffidati, quindi ci saranno dei cambi nella squadra titolare". In sostanza ci sarà turnover e non è una buona notizia per Jorge Sampaoli, a quota 1 proprio come la nazionale islandese...