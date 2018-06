Corea, lancio di uova e cuscini al ritorno in patria

Eggs were thrown at the South Korea team upon arriving back in Incheon today after they failed to progress from the group stage of the #WorldCup, despite beating Germany 2-0. pic.twitter.com/Tkg2P6f3w6 — Oliver Trenchard (@OliverTrenchard) 29 giugno 2018

Battere la Germania non è bastato. La storica e incredibile vittoria sui tedeschi non ha mitigato la rabbia di alcuni "tifosi" coreani per la prematura eliminazione dai Mondiali di Russia e così al loro rientro in patria Son e compagni, che già vivono con lo spettro del servizio militare (obbligatorio in Corea e per il momento congelato per i calciatori della Nazionale), sono stati accolti con un lancio di uova e cuscini con la bandiera del Regno Unito (non si sa per quale motivo). Nonostante l'imprevisto fuoriprogramma, la cerimonia in aeroporto è proseguita alla presenza di televisioni e fotografi, ma l'imbarazzo era evidente.