Corea del Sud, allenamenti con i numeri sbagliati: "Pre-tattica"

Quando qualcuno glielo ha fatto notare, Shin Tae-Yong non ha potuto negare: "È vero, facciamo allenare i giocatori con i numeri di maglia appositamente sbagliati". Al Mondiale ogni pre-tattica vale e il ct della Corea del Sud ha studiato questo sistema per confondere gli avversari, in questo caso la Svezia che domani affronterà nella prima partita del girone E.



Un giornalista ha anche notato che Son Heung-Min, attaccante del Tottenham, avrebbe indossato quattro maglie con numerazioni differenti. In pratica i giocatori coreani durante gli allenamenti vestono numeri di maglia diversi da quelli che avranno in campo: un modo per non far capire agli osservatori delle squadre avversarie movimenti e possibili schieramenti tattici.