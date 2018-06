Colombia, Sanchez minacciato di morte: "Fai la fine di Escobar"

Potrebbero essere stati soltanto degli hater un po' troppo su di giri, ma siccome in Colombia è già successo, drizzare la antenne e prendere le dovute precauzioni sembra doveroso. Carlos Sanchez, centrocampista della Fiorentina che ha giocato gli ultimi sei mesi in prestito all'Espanyol, è stato minacciato di morte sui social network: la sua colpa è quella di aver colpito la palla con la mano sul tiro di Kagawa, rimediando un'espulsione dopo tre minuti, oltre che causando il rigore del provvisorio 1-0 del Giappone.



"Farai la fine di Escobar". Se cercate questa frase su Twitter o Facebook, non la troverete più, perché le autorità colombiane hanno provveduto a far cancellare i commenti peggiori. Ma i messaggi di questo tenore non erano pochi: nel 1994 Escobar realizzò un autogol contro gli Stati Uniti e quando la Colombia tornò a casa, fu ammazzato, come in un agguato criminale. Ecco perché è giusto non sottovalutare le minacce al giocatore, in attesa che i Cafeteros riescano a raddrizzare le proprie sorti nelle prossime due partite.