Colombia, ginocchio ko: Frank Fabra salta il Mondiale

Pesante tegola per la Colombia a dieci giorni dal debutto nel Mondiale (il 19 giugno contro il Giappone). Frank Fabra, terzino sinistro del Boca Juniors, ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e sarà costretto a saltare la rassegna iridata in Russia (nelle prossime ore ci sarà l'annuncio del sostituto).



Il laterale 27enne, soprannominato anche Fabradona per il suo mancino, dovrà essere operato e farà il tifo dalla tv per i suoi compagni. Peraltro Fabra era seguito dalla Fiorentina: i Viola con ogni proabilità cambieranno obiettivo di mercato dopo questo infortunio.

La @FCFSeleccionCol informó que Frank Fabra es baja para #Rusia2018, tras haber sufrido ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.



Lamentable noticia para Colombia. Su remplazo será anunciado en las próximas horas.



Pronta recuperación, @frankfabra. pic.twitter.com/8w03qkiNQm — Alejandra Rueda, FIFA (@FIFAWorldCupCOL) 9 giugno 2018