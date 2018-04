Collina: "Var? L'interpretazione dell'arbitro ha una rilevanza importante"

Pierluigi Collina risponde indirettamente ad Andrea Agnelli, che lo aveva chiamato in causa e attaccato dopo Real Madrid-Juventus. "Nel calcio l'interpretazione dell'arbitro ha una rilevanza molto importante: ci sono e ci continueranno ad essere degli episodi in una partita dove rimarranno diverse le opinioni, e l'arbitro dovrà prendere la sua decisione che rimarrà la decisione finale" sottolinea presidente della Commissione arbitri della Fifa, a margine del raduno al centro tecnico Figc di Coverciano dei fischietti selezionati per il Mondiale come riportato dall'Ansa.



"Ci sono molti altri sport dove la tecnologia, come l'Instant replay o l'Occhio di falco -aggiunge Collina - è stata implementata ormai da vari anni, ma in tutti questi sport è solamente per decisioni fattuali, non per interpretazioni. Fare la stessa cosa nel calcio significava probabilmente limitare troppo la portata dell'intervento. Intervenire solamente su un fuorigioco di posizione, o per stabilire se un fallo è stato commesso all'interno o all'esterno dell'area di rigore, ma non per un fallo di mano non visto dall'arbitro perché in quel momento coperto da un altro giocatore, significava limitare troppo la portata, e sarebbe stato un peccato non poter utilizzare il Var anche per queste situazioni".



In mattinata Ceferin aveva difeso apertamente il 58enne in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Mi fa piacere, ma so quello che il presidente Uefa pensa di me, da tempo".



"Russia 2018 miglior mondiale di sempre per gli arbitri? "Mi auguro che non lo sia per la Var - spiega poi l'ex direttore di gara - io mi auguro che sia perché gli arbitri hanno lavorato, perché gli arbitri si sono preparati. So come da un punto di vista di comunicazione parlare di questa che è la grande novità sia molto attraente: io credo che sia invece molto importante anche sottolineare il lavoro che viene svolto dagli arbitri per evitare che si debba ricorrere all'utilizzo della Var".



Infine Collina sottolinea: "Abbiamo l'ausilio di allenatori che istruiscono i giocatori a replicare le situazioni che sono importanti per un arbitro da decidere. Lo scopo è di abituare l'arbitro a decidere in allenamento su queste decisioni che sono poi quelle che dovrà prendere sul terreno di gioco, per cui è un insieme di situazioni sulle quali stiamo cercando di prestare attenzione".