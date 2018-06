Mondiali 2018, Uruguay-Portogallo 2-1, Cavani show, CR7 fuori

Dopo Messi, saluta il Mondiale anche Cristiano Ronaldo. Avrebbero potuto sfidarsi in un duello mai visto, guarderanno i quarti a casa, perché il Portogallo viene eliminato dall'Uruguay così come l'Argentina era stata fatta fuori dalla Francia. Fanno festa ancora a Parigi, anzi, al Psg, perché allo show pomeridiano di Mbappé ha risposto Edinson Cavani con un'altra doppietta, decisiva per il 2-1 finale. Si è messo sulle spalle la Celeste forse dando più del 100% perché a un certo punto i suoi muscoli hanno fatto crac e un possibile stiramento potrebbe aver messo fine anche al suo Mondiale.



L'Uruguay batte i campioni d'Europa sfruttando il talento delle sue stelle d'attacco e una superiore organizzazione di gioco: non è un caso che la Celeste segna entrambi i gol su azione, impedisce a Cristiano Ronaldo di toccare un solo pallone nella propria area per tutto il primo tempo e subisce l'unica rete, tra l'altro la prima del Mondiale, sugli sviluppi di un corner, con un errore più unico che raro di Godin, colpevole nel lasciare Pepe libero di saltare.



Le reti sudamericane, entrambe del Matador, sono un inno al calcio: la prima arriva da un'apertura dell'attaccante per Suarez sulla sinistra e il cross teso e preciso del Pistolero sul secondo palo è una meraviglia assoluta, mentre il colpo di testa (o forse di spalla) di Cavani è di un'efficacia straordinaria. L'Uruguay, schierato col 3-5-2 da Tabarez, gioca anche un buon calcio per una ventina di minuti, con il centrocampo quasi tutto italiano composto da Vecino, Torreira, Bentancur e Laxalt più l' "intruso" Nandez, e sfiora il bis con una punizione di Suarez respinta da Rui Patricio.



Piano piano l'Uruguay si affida sempre più alla "garra" e meno al gioco, pur andando ancora vicina al gol con un altro numero di Cavani, così dà fiducia al Portogallo che in apertura di ripresa trova il pari con Pepe, su assist di Guerreiro. Poi è un altro gioiello di Cavani, pochi minuti dopo, a riportare avanti la Celeste: Suarez è caparbio nel difendere palla su un lancio di Muslera, Bentancur è preciso nel servire il Matador, l'ex centravanti del Napoli è chirurgico col destro nel trovare il secondo palo.



Toccherebbe a Cristiano Ronaldo prendere in mano il Portogallo, ma non ci riesce e un tiro sballato al 90' è lo specchio della sua partita. L'ingresso di Quaresma non cambia granché, né tanto meno quello dell'impalpabile André Silva. E l'unica vera occasione, capitata all'altro Silva, Bernardo, viene sprecata dall'esterno che calcia alto a porta praticamente vuota. Finisce con Ronaldo ammonito e squalificato. Ma tanto i quarti non li giocherà...