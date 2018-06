Caos Argentina, la svolta di Sampaoli in un 'pizzino'

¿El plan de Sampaoli? Messi juega en los dos equipos en los entrenamientos de #ARG

Ruota tutto intorno a Messi. Nonostante le prestazioni deludenti, i numeri disarmanti e le critiche, la Pulce non si tocca e sarà in campo anche nella decisiva sfida contro la Nigeria. Discorso diverso invece per Willy Caballero, che paga la clamorosa papera con la Croazia con il posto da titolare, contro gli africani tra i pali ci sarà Franco Armani, 31enne portiere del River Plate al debutto in Nazionale. È quanto emerge dal 'pizzino' di Sampaoli pubblicato da 'As', che con un tweet ha svelato la strategia del ct dell'Albiceleste.

Sbirciando gli appunti del tecnico si legge un "7 contro 7 più 2" che ha tutto l'aspetto di essere un'esercitazione più che una formazione vera e propria. Il nome di Messi, più quello di un altro che inizia con la B (Banega? Biglia?), è cerchiato perché dalla Pulce non si può prescindere. Il ct nella bufera studia la strategia per battere la Nigeria: serve una vittoria con tanti gol di scarto, appuntamento a martedì alle ore 20:00.