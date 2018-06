Brasile, Tite: "Neymar in panchina, oggi i titolari sono questi"

Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo, Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Willian, Gabriel Jesus, Coutinho. E Neymar dov'è? Non c'è, semplicemente. "Inizierà in panchina perché è in fase di recupero ed entrerà nel secondo tempo perché è una partita di preparazione per tutta la squadra. Entrerà all'intervallo, non so al posto di chi. Lui deve essere sempre protagonista, ma anche gli altri. La formazione di domani sarebbe quella titolare anche al Mondiale se iniziasse domani? Sì, oggi i migliori sono questi".



Le parole di Tite non lasciano spazio a dubbi. Il c.t. del Brasile tiene fuori Neymar dall'amichevole contro la Croazia e risolve il problema del terzino destro nato con l'infortunio di Dani Alves, rilanciando Danilo, che al Manchester City con Guardiola ha fatto sicuramente meglio rispetto alle stagioni al Real Madrid. Al 17 giugno mancano ancora 15 giorni, ma le possibilità che Neymar, mai campo dal 25 febbraio per l'infortunio al piede destro, venga escluso dalla formazione iniziale anche contro la Svizzera, all'esordio mondiale, non sono bassissime.