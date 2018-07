Brasile, Tite: "Marcelo per il Messico non ce la fa"

"La vedo come una partita di altissimo livello, in cui le due squadre mostreranno un grande calcio. Per vincere dovremo pensare ad essere una Selecao coesa in tutti gli aspetti". A parlare così è il ct del Brasile, Tite, atteso domani dalla sfida di domani a Samara contro il Messico, per gli ottavi di finale del Mondiale.

Tite non fa pretattica e parla anche della formazione: "Marcelo (uscito per infortunio contro la Serbia n.d.r.) in una situazione normale sarebbe il titolare - dice - ma per domani non ce la fa, e al suo posto giocherà Filipe Luis. Il resto lo sapete". Quindi il Brasile giocherà con Alisson, Fagner, Thiago Silva, Miranda, Filipe Luis, Casemiro, Willian, Paulinho, Philippe Coutinho, Neymar, Gabriel Jesùs.

Come sta Neymar? "Alcune cose di spogliatoio ve le racconto - risponde Tite -, e altre no. Questa ve la dico: Neymar ha giocato tanto, anzi troppo, gli ho parlato e sappiamo il prezzo che ha pagato per tornare su certi standard. Penso che ora sia tornato ad alti livelli". Il Messico giocherà con la difesa a cinque? "Esiste un disegno tattico per adattarci, eventualmente, a questa situazione - spiega Tite - Non so cosa ha in mente il tecnico del Messico, ci regoleremo sul campo durante la partita"

T. Silva: "Neymar, tocca a te"

Thiago Silva sarà di nuovo il capitano del Brasile domani a Samara contro il Messico, ma è sicuro che l'uomo decisivo non sarà lui ma Neymar. Tanto più dopo che altri compagni nel Psg, Mbappé e Cavani, ieri sono stati i match winner dando la qualificazione ai quarti a Francia e Uruguay. "Forse non ci crederete, ma stavo pensando proprio questo - dice l'ex milanista in conferenza stampa -. I miei due compagni di club sono stati fondamentali per le rispettive nazionali, e si può ben dire che in questo Mondiale il Psg sia molto ben rappresentato, tenendo conto che anche Di Maria, pur se è stato eliminato, ha fatto una bella prestazione. Spero che domani tocchi a Neymar, che sia un grande giorno e che lui sia ispirato".