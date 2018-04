Brasile, Tite ha già scelto 9 titolari: restano due dubbi

Se Tite ha ancora 5-6 dubbi per la lista dei 23 giocatori del Brasile che prenderanno parte alla Coppa del Mondo, le incognite sulla squadra sembrano essere riassumibili in due domande: Thiago Silva o Marquinhos? Willian o Fernandinho? Questi ultimi due giocatori sono stati provati al posto di Renato Augusto, che non può essere escluso dalla disputa.



Al ritorno di Neymar, la squadra avrà nove titolari: lui, ovviamente, oltre ad Alisson, Daniel Alves, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Coutinho e Gabriel Jesus. In difesa e centrocampo saranno concentrati i principali dubbi di Tite e del suo staff per scegliere gli 11 che cominceranno i Mondiali il 17 giugno contro la Svizzera alla Rostov Arena. "Ci sono 14 o 15 giocatori che lottano per il posto. Fernandinho, Willian, Thiago Silva, Marquinhos, Miranda: è inutile nascondersi. Giocano molto nei club e nella squadra nazionale. E ci sono altri che cercano spazio e scalpitano ma richiederò sempre migliori prestazioni", ha detto Tite.



A centrocampo il problema non è solo tecnico. Se gioca Willian, il ct sposta Coutinho al centro e ha una squadra più leggera, più veloce e con più dribbling, con una maggiore possibilità di ispirazione collettiva. D'altra parte con Fernandinho, il Brasile riesce a coprire spazi importanti di campo impedendo agli avversari di sviluppare il loro gioco. È stato così in Germania, nella vittoria per 1-0 martedì scorso. Il centrocampista del Manchester City non ha una creatività così acuta, ma permette a Paulinho di essere più libero. Quello era il posto occupato da Renato Augusto fino alla fine dello scorso anno, ma la sua inattività in Cina perla sosta e il livello del campionato hanno contribuito a fagli perdere la titolarità. Comunque è stimato da tutti nel gruppo, e possiede caratteristiche ancora diverse sia di Willian che da Fernandinho, quindi non è fuori dai giochi.



In difesa l'allenatore considera titolari Marquinhos e Thiago Silva, ma il "problema" è che Miranda ha giocato molto bene in termini di quantità e qualità. Poi Tite dovrà scegliere tra uno dei due del Psg. Marquinhos era in vantaggio, ma Thiago ha recuperato terreno. Titolare contro la Russia e la Germania, ha fornito ottime prestazioni e la Selecao non ha subìto gol. Marquinhos ha avuto un infortunio muscolare a febbraio e questo lo ha allontanato dai campi, mentre Thiago Silva ha disputato otto partite consecutive. "Chiudi gli occhi e hai uno migliore dell'altro. Una ciocca di capelli potrebbe decidere", ha detto Tite.



Il ct è aiutato dal suo vice Sylvinho (ex Barça e City) che in Europa segue tutti sia tatticamente che tecnicamente, aiutando così a dissipare ogni dubbio. A metà maggio Tite annuncerà i 23 che andranno in Russia.