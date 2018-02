Brasile, Tite annuncia 15 convocati: ci sono Alisson e Miranda

Tite va di corsa. Il ct del Brasile durante un'intervista a UOL Esporte ha fatto sapere di aver già scelto gran parte dei giocatori che parteciperanno ai Mondiali di Russia (in diretta tv esclusiva sulle reti Mediaset).



15 sono i nomi annunciati dall'allenatore verdeoro: "L’elenco in parte è aperto e in parte chiuso. È chiuso sui nomi che sono in situazione chiara nei rispettivi club e che all’interno della selezioni si sono già affermati e stanno giocando bene. Sono gli 11 di partenza più Thiago Silva, Fernandinho, Willian e Firmino".



I titolari a cui fa riferimento Tite sono: Alisson, Dani Alves, Marquinhos, Miranda, Marcelo, Casemiro, Paulinho, Renato Augusto, Coutinho, Neymar e Gabriel Jesus. Per sapere i nomi degli altri 8 bisognerà invece attendere ancora.