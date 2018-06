Brasile, Thiago Silva svela: "Neymar mi ha insultato"

Nonostante la vittoria per 2-0 sul Costa Rica, non è tutto rose e fiori in casa Brasile. "Mi ha molto rattristato il comportamento di Neymar” ha detto Thiago Silva a “Globoesporte” dopo la vittoria ottenuta nel recupero raccontando l’episodio dell’alterco con il compagno di squadra del Psg e avvenuto nei minuti finali del match. Al minuto 83, con il risultato ancora sullo 0-0, l’ex difensore del Milan, ieri capitano del Brasile, ha restituito ai Ticos il pallone in segno di fair play. Mossa poco gradita a Neymar: “Nel momento in cui ho reso palla, lui mi ha insultato – racconta Thiago Silva - Credo però di aver avuto ragione perché non era quel pallone che ci avrebbe fatto vincere. Sono sereno, ma il comportamento di Neymar, che comunque ritengo il mio fratellino, nei miei confronti mi ha reso triste”.