Brasile, problema alla caviglia: Neymar stop in allenamento

Dopo l'1-1 contro la Svizzera, il Brasile ha assolutamente bisogno di tre punti nella seconda sfida del girone E dei Mondiali 2018 in Russia: ma potrebbe dover scendere in campo senza Neymar. L'allarme in casa verdeoro scatta nell'allenamento pomeridiano, quando l'attaccante è stato costretto ad uscire anticipatamente dopo soli 15 minuti di torello (a cui partecipavano pochi giocatori, ct Tite compreso).



Durante la seduta, Neymar si è toccato spesso la caviglia destra (quindi non c'entra il dito dello stesso piede operato a marzo con il Paris Saint Germain) già provata dai numerosi tackle subiti contro gli elvetici: dopo il giro palla è rientrato negli spogliatoi seguito da medici e fisioterapisti.



A questo punto bisogna capire entità ed evoluzione del problema ma la sua presenza contro la Costa Rica potrebbe essere a rischio nonostante le rassicurazioni della federazione, secondo la quale si tratta solo delle conseguenze del 'trattamento' dei giocatori svizzeri e la stella verdeoro si allenerà normalmente domani. Staremo a vedere se tanto ottimismo è giustificato o meno.