Brasile, Neymar: "Non tutti sanno cosa ho passato per essere qui"

A fine partita è scoppiato a piangere e le sue lacrime hanno fatto il giro del mondo. Neymar ha scaricato tutta la tensione al termine di un match complicato (rigore annullato dalla VAR ed errore sottoporta prima del gol del 2-0) per lui e per il Brasile contro la Costa Rica, e su Instagram si è ulteriomente sfogato.



"Non tutti sanno cosa ho passato per arrivare fino a qui. In questo momento ci sono persone che parlano a caso e fanno i pappagalli. Tante chiacchiere e pochi fatti. Il mio pianto è di gioia, di liberazione, di grinta e voglia di vincere. Nella mia vita le cose non sono mai state facili. Il sogno continua, ma non è solo un sogno… è un obiettivo. Faccio i miei complimenti alla squadra per la partita" il messaggio rivolto ai critici da parte dell'attaccante verdeoro del Psg.