Brasile, Neymar: "Le critiche non mi interessano. Squallido tentativo di indebolirmi"

Neymar non ci sta. L'attaccante del Brasile, nella 'bufera' per alcuni suoi comportamenti (Ronaldo il Fenomeno lo ha però difeso), replica a quanti lo accusano di essere un simulatore. "Non mi importa nulla delle critiche e allo stesso modo non ascolto i complimenti e le lodi perché questo può influenzare il mio atteggiamento in campo" le parole riportate dal Corriere dello Sport.



L'attaccante verdeoro, che ieri ha scherzato in allenamento buttandosi a terra, tira fuori le unghie: "Tutte le accuse degli ultimi giorni sono solo uno squallido tentativo per indebolirmi, ma non ce la faranno, tranquilli". È ciò che si augurano Tite e i tifosi della Seleçao in vista dei quarti di finale contro il Belgio domani sera alle 20 (diretta tv esclusiva su Canale 5).