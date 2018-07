Brasile, Neymar: "Il momento più triste della mia carriera. Difficile continuare a giocare"

Neymar sceglie Instagram per manifestare il suo stato d'animo il giorno dopo la sconfitta del suo Brasile contro il Belgio ai quarti di finale del Mondiale.



"Posso dire che è il momento più triste della mia carriera. Il dolore è molto grande, perchè sapevamo che saremmo potuti arrivare in fondo, sapevamo che c’erano le condizioni per andare avanti e per poter fare la storia. Ma non era questa la volta buona" confessa l'attaccante verdeoro, finito nel mirino della critica (e degli avversari) che lo ha accusato di essere un simulatore per i suoi atteggiamenti in campo.



La punta del Psg prova a guardare avanti: "È difficile trovare la forza per continuare a giocare calcio, ma sono certo che Dio mi darà abbastanza forza per affrontare qualsiasi cosa. E quindi, anche nella sconfitta, non smetterò mai di ringraziare Dio, perchè so che il suo cammino è molto migliore del mio. Sono molto felice di far parte di questa squadra, sono orgoglioso di tutti. Il nostro sogno si è interrotto, ma non lo hanno tolto dalla nostra testa e dai nostri cuori".