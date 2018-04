Brasile, Miranda: "Il 7-1 contro la Germania fa parte del passato"

"Penso che le persone insistano molto sul 7-1 contro la Germania perché non è normale nel calcio che una squadra come il Brasile abbia subito così tanti gol. Ma questo è il passato e vogliamo scrivere una nuova storia".



Joao Miranda, uno dei leader della nazionale (ha giocato 37 partite dopo il mondiale del 2014) suona la carica dal ritiro della selezione verdeoro: "È un buon ricordo per i tedeschi ed triste per noi. Ma oggi la Seleção è molto più preparata, pronta ad affrontare la Germania, una delle favorite della Coppa. Dobbiamo dimostrare il nostro valore e il nostro lavoro".



La squadra di Tite sfiderà la Germania domani in amichevole ed è inevitabile ripensare al pesantissimo ko di quattro anni fa: "Sono tempi diversi, quella sconfitta è entrata nella storia. Il giorno del 7-1 ero in Spagna, ero tornato ad allenarmi, e ho provato immensa tristezza. Ma siamo riusciti a riguadagnare la stima del popolo brasiliano. Ci siamo qualificati (per la Coppa del Mondo) con molti turni in anticipo, questo dimostra che la nostra squadra è maturata ed è forte".



Il risultato della partita contro l'undici di Loew può modificare il progetto? "No, non saremo peggiori o migliori se vinciamo o se perdiamo. Dobbiamo essere mentalmente forti e sapere che è un match importante, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro, un'ottima preparazione".