Brasile, Miranda: "Ho sbagliato a non buttarmi dopo la spinta"

Brasile deluso dopo il pari con la Svizzera. Sul banco degli imputati sale Miranda, che per alcuni si sarebbe fatto sorprendere in occasione della rete elvetica, ma che ha lamentato una spinta dall'autore del gol Zuber, prima che l'elvetico saltasse per battere di testa Alisson. I brasiliani hanno protestato e hanno chiesto all'arbitro messicano Ramos di consultare almeno i colleghi al video, ma non c'è stato niente da fare: il direttore di gara è apparso irremovibile.



"Diciamo allora che ho sbagliato io - commenta Miranda -, ma nel senso che avrei dovuto buttarmi a terra quando lui (Zuber n.d.r.) mi ha spinto. Tutto sarebbe stato più evidente e la decisione poteva essere diversa. C'era l'arbitro al video e a fine partita mi hanno detto che c'è stato un check, ma ora è meglio pensare ad altro e in particolare alla prossima partita contro la Costa Rica".



"E' arrivato solo un pareggio, ma sapevamo che la Svizzera non sarebbe stata un'avversaria facile. Qui non è successo soltanto a noi, ma anche ad altri grandi nazionali, ma adesso dobbiamo andare avanti. Sono certo che nel prossimo impegno otterremo una bella vittoria".