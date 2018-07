Brasile, lesione alla caviglia per Danilo: Mondiale finito

A poche ore dalla partita dei quarti di finale del Mondiale contro il Belgio, il Brasile perde il laterale Danilo, infortunatosi ieri in allenamento. La federcalcio brasiliana ha reso noto che il giocatore del Manchester City ha subito una lesione ad un legamento nella caviglia sinistra e i test hanno confermato che non sarà in grado di recuperare in tempo per giocare di nuovo durante il torneo, ma rimarrà comunque nel gruppo cominciando le terapie di recupero.



Non è stato un Mondiale fortunato per Danilo, che dopo l'esordio con la Svizzera è rimasto fuori da quelle con Costa Rica e Serbia a causa di infortunio subito sempre in allenamento sostenute. Tornato disponibile per la gara degli ottavi contro il Messico, non è stato impiegato dal ct Tite che gli ha preferito Fagner.